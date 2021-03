Ue: Meloni, 'Ecr casa dei Conservatori europei'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Chi come noi crede in nazioni sovrane, confini sicuri, famiglia al centro della società e valori cristiani troverà nel gruppo Ecr la casa dei Conservatori europei. Pronti a renderla più forte e più grande con chi condivide i nostri valori». Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d Italia e dell Ecr Party, Giorgia Meloni, condividendo il tweet postato sul profilo ufficiale di Fdi e dal profilo ufficiale di Vox, il partito spagnolo guidato da Santiago Abascal che negli stessi minuti ha condiviso lo stesso messaggio. "Le delegazioni di Fratelli d Italia e Vox al Parlamento europeo continuano a lavorare per rafforzare il gruppo Ecr, la vera casa dei Conservatori europei. Insieme, oggi e domani, per un Europa di nazioni sovrane".

