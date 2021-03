Ue: Fitto, 'su Patto Stabilità ora dopo parole si passi ai fatti'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Occorre continuare a proteggere e sostenere le nostre economie e garantire una crescita forte e duratura, superando l Europa dell austerità, e assicurando maggiore flessibilità del Patto di Stabilita e crescita. Per questo bene le parole pronunciate ieri dal vicepresidente della Commissione Ue Dombroviskis e dal commissario agli Affari economici Gentiloni, di una sospensione delle regole di bilancio fino al 2022, e di una possibile revisione nel 2023, che vanno nella direzione da Fdi sempre indicata: ossia meno vincoli e condizionalità e più flessibilità. Naturalmente aspettiamo che alle parole seguano i fatti . Lo afferma il copresidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, componente della commissione Econ.

Al tempo stesso -aggiunge- le parole dei due rappresentanti della Commissione richiamano il governo italiano a un deciso cambio di passo rispetto all esecutivo precedente. E vero che sarà difficile fare peggio, ma è necessario che il governo Draghi compia scelte totalmente differenti con politiche ed investimenti reali, in grado di garantire sviluppo, occupazione e crescita. Per questo è fondamentale non solo spendere di più ma spendere soprattutto meglio, rilanciando le infrastrutture, riducendo il costo del lavoro e facendo ripartire i settori maggiormente colpiti".

