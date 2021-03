Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (8)

(Adnkronos) - Dunque il Recovery fund, la scommessa più grande che attende il nostro Paese. "In Italia, il programma Next Generation EU offre un enorme opportunità: come ricordato dal ministro Colao nella sua audizione parlamentare, il 20% dei fondi destinati a finanziare i piani europei di ripresa e resilienza riguarda proprio la trasformazione digitale. Ma lo sviluppo di questi nuovi settori non può prescindere da un equa distribuzione dei loro proventi. Riteniamo che il Consiglio Europeo debba procedere verso una soluzione globale e consensuale sulla tassazione digitale internazionale, entro metà 2021, nell ambito dell OCSE".

"Credo sia un approdo possibile, grazie proprio alla collaborazione con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, e quindi su questo fronte noi intendiamo impegnarci - assicura-. In altre parole, si vede una certa quale apertura, una certa quale disponibilità dall amministrazione di un Paese che in passato invece aveva dimostrato completa chiusura sulla possibilità di avere una tassa digitale. La presidenza italiana del G20 è un occasione particolarmente adatta per farlo".

"Nel corso del Consiglio, avremo anche un punto informativo sul futuro dei rapporti tra l Unione Europea e la Federazione Russa. E anche dibatteremo poi dello stato del Mediterraneo orientale, un opportunità per fare il punto sulle relazioni tra l Unione Europea e la Turchia. Il Consiglio Europeo si baserà sul rapporto sulle relazioni Ue-Turchia presentato dall Alto rappresentante Josep Borrell, a seguito delle conclusioni del Consiglio Europeo di dicembre 2020".

© RIPRODUZIONE RISERVATA