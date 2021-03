Ue: da scuola a obiettivo mezzo mln vaccinati al giorno, ecco l'intervento di Draghi in Aula** (10)

(Adnkronos) - Si tratta di temi che saranno al centro, indica Draghi, del "'Vertice Sociale' che sarà organizzato il 7-8 maggio dalla Presidenza di turno portoghese del Consiglio dell Unione europea. Ed è il tema che dobbiamo mettere al centro della Conferenza sul Futuro dell Europa che prenderà il via il 9 maggio. I giovani e l occupazione giovanile: questo è al centro del futuro dell Europa. Per questo appuntamento sollecitiamo la partecipazione attiva di tutti i cittadini europei e dei parlamenti nazionali".

"L uscita dalla pandemia rappresenta la principale sfida di tutti i governi europei, ma non è l unica. E noi abbiamo ora un atteggiamento di coloro che spronano gli altri partner e sono essi stessi consapevoli della necessità di agire urgentemente, con efficacia, senza perdere un attimo. Sono certo che, grazie al vostro sostegno, potremo meglio indirizzare e sicuramente rendere molto più forte la voce dell Italia in Europa e negli altri contesti internazionali", chiude Draghi ringraziando l'Aula per l'ascolto.

