Tv: morte Losito, Barbara D Urso ascoltata in Procura a Roma

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Barbara D Urso è stata sentita questa mattina in procura a Roma nell ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. La conduttrice Mediaset è stata ascoltata come persona informata dei fatti dal pm Carlo Villani, titolare dell inchiesta aperta per istigazione al suicidio dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall attrice Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco, e Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip, sull esistenza di una setta di cui entrambi avrebbero fatto parte.

Nel dialogo, Cannavò, parlando della setta fa un riferimento a Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore, trovato morto nella sua casa a Roma l 8 gennaio 2019. Nelle scorse settimane sono già sfilati in procura come testimoni Adua del Vesco, Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Massimiliano Morra e Giuliana De Sio.

