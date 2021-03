Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul per combattere le violenze sulle donne perché minerebbe la famiglia favorendo il divorzio e la comunità Lgbtq. Cosa altro deve succedere per iniziare a trattare Erdogan come il criminale reazionario che è? @vonderleyen @JosepBorrellF". Lo scrive l'eurodeputata Pd, Pina Picierno, su twitter.

