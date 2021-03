Trisulti: inchiesta Certosa, Harnwell a processo a Roma a novembre

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Inizierà l 11 novembre in Tribunale a Roma, davanti al giudice monocratico, il processo contro Benjamin Harnwell, presidente dell associazione Dignitatis Humanae Institute e braccio destro in Italia dell'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon. I reati ipotizzati nel fascicolo del pm Carlo Villani sono turbata libertà degli incanti e inadempimento di contratti di pubbliche forniture nell ambito dell affidamento della gestione della Certosa di Trisulti all associazione Dhi.

Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato aveva sfrattato Dignitatis Humanae Institute dall ex abbazia di Collepardo, nel frusinate, dove sarebbe dovuta nascere una scuola internazionale del sovranismo. I giudici di Palazzo Spada, accogliendo l appello di alcune associazioni locali, hanno ribaltato la sentenza precedente del Tar di Latina che lo scorso maggio aveva lasciato l affidamento della Certosa di Trisulti alla Dhi.

