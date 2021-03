Transizione digitale, Colao incontra la ministra austriaca Edtstadler

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Faro sulla transizione digitale europea nell'incontro avuto oggi dal ministro per l Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, con la Ministra per gli Affari Europei della Cancelleria Federale dell Austria, Karoline Edtstadler. Il dialogo, riferisce il Dipartimento per la Trasformazione Digitale presieduto da Colao, "si è concentrato sulle azioni europee per la transizione digitale e sul contributo nazionale di Italia e Austria a tale processo".

