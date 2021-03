Tlc: Paita (Iv), 'bene Giorgetti, subito punto su rete unica'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Come giustamente detto dal ministro Giorgetti, è necessario fare quanto prima il punto sullo sviluppo di una rete unica nazionale. Il tema è troppo delicato per non essere affrontato con urgenza". Ad affermarlo in una nota è Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell audizione del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti sul Recovery.

"Bisogna procedere nel modo più rapido possibile, coinvolgendo il Parlamento. Quanto alla questione dell innovazione, dell intervento del ministro abbiamo molto apprezzato i riferimenti alla necessità di implementare il cablaggio di ospedali, scuole, di raggiungere le aree bianche e, più in generale, l impegno a supporto delle imprese. Il Recovery Fund rappresenta un occasione straordinaria di modernizzazione del Paese e dunque una simile impostazione del Pnrr non può che trovarci d accordo", conclude.

