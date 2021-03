Terna: dividendo 2020 di 26,95 cents, +8%

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Cda di Terna proporrà all Assemblea degli azionisti che è stata convocata per il 30 aprile l approvazione di un dividendo complessivo per l esercizio 2020 di 541.692.844,00 euro pari a 26,95 centesimi di euro per azione (+8% rispetto al 2019) e la distribuzione - al netto dell acconto sul dividendo ordinario relativo all'esercizio 2020 pari a 9,09 centesimi di euro per azione già posto in pagamento dal 25 novembre 2020 - dei rimanenti 17,86 centesimi di euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, da mettere in pagamento dal 23 giugno 2021 con 'data stacco' 21 giugno 2021 della cedola n. 34. Lo rende noto Terna dopo che il Cda ha approvato i risultati del 2020.

A tale saldo, sottolinea Terna, "non concorrono le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla 'record date' precedentemente indicata. L ammontare del saldo del dividendo dell esercizio 2020 spettante alle azioni proprie detenute dalla Società alla 'record date' sarà destinato alla riserva denominata 'utili portati a nuovo'".

