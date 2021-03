Squash: Malagò, 'complimenti ad Antonella, perfetta protagonista riforma che Coni ha voluto'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Complimenti Antonella! Sei la perfetta protagonista della riforma che il Coni ed io abbiamo fortissimamente voluto in questo quadriennio. La tua elezione alla presidenza della Federsquash rappresenta la dimostrazione che quando una persona ha delle qualità manageriali ed è competente nessun traguardo può esserle vietato indipendentemente se sia uomo o donna. Mi sono battuto affinché nella prossima Giunta Coni saranno almeno quattro le donne elette e almeno dieci nel Consiglio Nazionale. Adesso con la Granata siamo già a undici . Lo ha detto il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito all elezione di Antonella Granata alla guida della Federazione Italiana Giuoco Squash.

