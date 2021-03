Sicurezza: Fi, meglio il 'laccio' Bola Wrap che Taser, Viminale valuti introduzione/Adnkronos

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - La pistola ad impulsi elettrici Taser può risultare pericolosa, meglio la Bola Wrap 100, che spara un laccio di kevlar lungo oltre 2 metri in grado di intrappolare una persona ad una distanza di 3-8 metri. Lo sostiene il senatore di Forza Italia Enrico Aimi, che sulla questione ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottoscritta da altri colleghi di partito, tra cui il vicecapogruppo vicario, Lucio Malan, Maurizio Gasparri e Andrea Cangini.

"L'Amministrazione della Pubblica sicurezza -si legge nel documento di sindacato ispettivo- è stata autorizzata alla sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici 'Taser modello X2'", che "è stata avviata per le Forze di Polizia di Milano, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Catania e Brindisi".

"L'ultimo passaggio nell'iter della sperimentazione, prima dell'autorizzazione alla dotazione, prevedeva lo svolgimento di prove balistiche, il cui esito è stato negativo, in base alla nota diffusa dall'Ufficio coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia, per il rilevamento di alcuni malfunzionamenti delle stesse armi, che sarebbero potute diventare pericolose, sia per i cittadini che per gli agenti, a causa della mancanza di precisione dei dardi".

