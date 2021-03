Scuola: Occhiuto, 'da Draghi un segnale di speranza'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Questo governo si trova a confrontarsi con le varianti, che sono molto più contagiose. Le scuole prima si chiudevano con 7-8mila contagi al giorno, oggi ce ne sono 21-22mila. È significativo che ieri Draghi abbia annunciato di voler prepararsi alla riapertura delle scuole: un segnale di speranza . Lo ha affermato Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a Start , su SkyTg24.

Ci sono realtà, nel Sud soprattutto, dove la Dad stenta a funzionare. Investire sul ritorno in aula -ha aggiunto- è importante. Il governo lo ha fatto perché ha stanziato 300 milioni per la scuola in sicurezza nel dl Sostegni, e 800 milioni per il trasporto pubblico locale. Investire sui trasporti è una precondizione per riaprire gli istituti in sicurezza. Ha fatto bene Draghi a impegnarsi a farlo anche per le zone rosse, se i contagi lo permetteranno. Un indicazione, che va nella giusta direzione, di un governo che dice ne usciremo , e lo dice soprattutto ai bambini che hanno sofferto di più perché privati di un anno di formazione tradizionale e di socialità in un età molto delicata .

