Scuola: Maraio (Psi), 'si torni in presenza, con Dad danni a ragazzi e diseguaglianze'

Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Il ricorso alla didattica a distanza e stato in un primo tempo utile ma ora è diventato eccessivo: i ragazzi tornino a scuola e lo facciano il prima possibile, in sicurezza . È quanto afferma il segretario del Psi Enzo Maraio, che aggiunge: Il nostro paese è l ultimo in Europa sui giorni di scuola in presenza. Ci sono Regioni in cui, dall inizio della pandemia, i ragazzi hanno occupato i banchi di scuola per meno di un mese .

Gli studenti hanno il diritto di tornare in classe, si può fare in sicurezza e mantenendo alti i livelli di prevenzione del contagio. Non ci sono studi scientifici che sostengono che sia vantaggioso ricorrere alle chiusure indiscriminate. Al contrario è confermato che vi siano stati danni sulla salute psicofisica dei ragazzi, senza contare che sono aumentate - ha rilevato l Istat - le diseguaglianze. L 8% tra bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado sono rimasti esclusi persino dalla didattica a distanza. Il dato più preoccupante è quello che riguarda gli alunni con disabilità, che arrivano al 23%. Non è più accettabile , conclude.

