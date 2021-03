Roma, 22 mar (Adnkronos) - I miei figli "fanno la scuola pubblica, sono a casa. Mi sembra come il Pentagono, abbiamo una linea potentissima che ogni tanto fa difficoltà. E io sono un privilegiato. Quando si abita in una casa non di 50mq è una cosa, quando ci sono quattro persone che lavorano in 50mq è un'altra cosa". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv.

