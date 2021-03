Scuola, Giannelli (presidi): "edifici utilizzabili a giugno per altre attività? Manca ordinamento"

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il recupero a giugno è inutile. Lo ha detto anche il Ministro. L'argomento modifica calendario scolastico è chiuso". E' secca la risposta del presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che all'Adnkronos sull'eventuale necessità di recuperi risponde: "Se ci saranno, si interverrà a settembre con piani mirati. Bisogna prendere atto del fatto che in pochi giorni non si risolve". Ma le scuole potranno essere messe a disposizione per altre attività o patti territoriali al fine di favorire la socializzazione dei ragazzi? "Non è un argomento affrontabile al di fuori di un ordinamento generale e non è facoltà del preside mettere a disposizione l'edificio scolastico".

(di Roberta Lanzara)

