Scuola: domani sit-in a Montecitorio per chiedere 'cambio di passo' sulla Dad

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Domenica 14 marzo alle 11 a Montecitorio ci troviamo per chiedere un vero cambio di passo nei confronti della scuola: chiediamo un impegno forte perché la scuola riapra al più presto e chiediamo che si adottino tutte le misure necessarie perché resti aperta fino alla fine dell'anno". Lo comunica Priorità alla scuola, movimento di genitori, personale scolastico e studenti che aggiunge: "I ragazzi e la scuola intera da oggi vanno di nuovo in apnea. E importante che sappiano che sarà per poco e che dopo si farà di tutto per permettere loro di finire l anno scolastico dignitosamente. Si prenda ogni misura affinché la scuola possa restare aperta!".

"Dopo un anno di scuola a singhiozzo la situazione è ormai gravissima, siamo alla catastrofe. La chiusura della scuola sta producendo danni enormi e a lungo termine, sia in termini di perdita di apprendimenti, che di equità sociale che e, soprattutto, psicologici. Danni che peseranno sull intero Paese negli anni a venire".

"I ragazzi e i bambini non si ammalano e trasmettono il virus meno degli adulti (anche le varianti) abbiamo il dovere di garantire che le decisioni che li riguardano siano prese nel loro primario interesse. Oggi si chiude ma se quando si riaprirà non si controlleranno gli assembramenti senza mascherina dovremo tornare a chiudere. Non si puo più chiudere la scuola! Chiediamo che il Governo dia seguito alle sue belle parole e dimostri con i fatti l'importanza dell'istruzione".

