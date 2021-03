Scuola: dall'idea al business plan, Bcp lancia progetto educazione finanziaria

Napoli, 11 mar. (Adnkronos) - Investire sulla cultura economica dei giovani per un creare un patrimonio al servizio del futuro del territorio: si chiama "Che Impresa Ragazzi!" il nuovo progetto di educazione finanziaria che vede la Banca di Credito Popolare impegnata in qualità di Tutor per tutte le scuole della Campania iscritte all iniziativa.

Il percorso, avviato ieri in collaborazione con Feduf - Fondazione per l Educazione Finanziaria e al Risparmio - coinvolgerà i ragazzi su diversi temi economici e finanziari, ma soprattutto li guiderà nella trasformazione di un idea in un vero e proprio progetto imprenditoriale con la strutturazione del relativo business plan. I professionisti della Banca incontreranno on line, nell arco di una settimana, oltre 800 ragazzi appartenenti a diversi Istituti superiori della regione. Alla fine del percorso, i migliori progetti parteciperanno al concorso nazionale che si terrà in autunno a Roma all Abi.

Questi progetti afferma Mauro Ascione, Presidente Bcp rappresentano uno sbocco naturale per la nostra mission. La consapevolezza di essere banca del territorio ci responsabilizza e ci impone di creare ogni giorno opportunità concrete di lavoro per i nostri giovani, nella terra dove sono nati e dove intendono vivere e crescere. L educazione finanziaria è oggi, a nostro avviso, indispensabile nella formazione, per l acquisizione di conoscenze e competenze necessarie ad effettuare scelte più consapevoli e avere un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore, gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, facilitando la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile".

