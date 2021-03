Scuola: 20 mln di euro per la nascita di una comunità educante, il bando di 'Con i bambini'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Un bando per favorire la nascita di una comunità educante attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio e per riportare i giovani e le loro famiglie al centro dell interesse pubblico è stato promosso e presentato oggi, anche alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, da 'Con i Bambini', che nell ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile mette a disposizione un ammontare complessivo di 20 milioni. "Si tratta di una esperienza unica", ha detto alla presentazione su Facebook Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud.

"La scuola ce la fa, se si allea", ha affermato Marco Rossi Doria vicepresidente di Con i bambini e se valorizzano comunità educanti, intese come comunità locali di attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo, ruoli e responsabilità nell educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel proprio territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA