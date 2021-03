Scrittori: Ken Follett dona 148.000 euro per restaurare cattedrale in Bretagna (2)

(Adnkronos) - La sua scelta è caduta sulla cattedrale di Dol "perché è speciale. Ha uno stile molto coerente, perché è stata costruita abbastanza rapidamente. Ci vollero solo 25 anni per sollevare la navata, dal 1250 al 1275, prima di costruire il coro negli ultimi decenni del XIII secolo. Molte altre cattedrali furono costruite in più fase per mancanza di soldi", spiega Ken Follett.

Per i lettori appassionati di Ken Follett è nel frattempo cominciato il conto alla rovescia per il prossimo libro, che sarà pubblicato in contemporanea in decine di Paesi del mondo il 9 novembre (in Italia da Mondadori). Si tratta di "Per niente al mondo" (titolo originale "Never") e sarà un nuovo inizio per Follett rispetto agli ultimi romanzi. "Più che un thriller - racconta la casa editrice newyorkese Penguin Viking - è una vicenda ambientata ai giorni nostri, drammatica e densa di azione, che abbraccia il mondo intero".

Sono felice e lusingato - ha detto Ken Follett - che i miei editori siano così entusiasti di 'Per niente al mondo' da non vedere l'ora di pubblicarlo". "Per la gioia di tutti noi che tanto amiamo la sua opera - ha detto Francesco Anzelmo, direttore generale di Mondadori Libri Ken Follett ci regala un libro magistrale. Un romanzo capace di raccontare la trama del mondo in cui viviamo con il passo del grande thriller che non possiamo smettere di leggere".

