Sci: Mondiali junior, Franzoni argento nel gigante

Bansko, 4 mar. - (Adnkronos) - Seconda gara e seconda medaglia, nel gigante, ai Mondiali junior di Bansko per Giovanni Franzoni. Il 19enne bresciano delle Fiamme Gialle è riuscito a rimontare una posizione dopo il terzo posto ottenuto a metà gara, ed è riuscito a mettere pressione agli avversari, tranne cher all austriaco Lukas Feurstein, battuto da Franzoni ieri nel superG e oggi titolare della medaglia d oro.

Feurstein ha chiuso la gara con il tempo di 1 45 33, precedendo Franzoni di 72 centesimi, mentre al terzo posto si è classificato il norvegese Kaspar Kindem, al comando a metà gara. Si tratta della medaglia maschile numero 60 per l Italia nella storia dei Mondiali junior e segue di due anni l argento ottenuto in Val di Fassa da Tobias Kastlunger, dando continuità alla crescita dei giovani talenti azzurri.

C è da registrare anche il buon 12/o posto per Matteo Bendotti, in rimonta nella seconda manche, mentre era uscito nella prima manche Filippo Della Vite, fuori invece nella seconda Tommaso Saccardi. Venerdì, Franzoni prenderà parte anche allo slalom, l ultima gara maschile del Mondialino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA