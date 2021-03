Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Bellissima la campagna 'The Hiring Chain' con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazionale delle persone con sindrome di Down: persone, appunto, non malati. Donne e uomini ricchi di talenti, non problemi. Buon 21 marzo a tutte e tutti". Così Matteo Renzi su Facebook, dove posta la clip della campagna menzionata nel post.

