Roma: oggi al via iter pdl per poteri speciali ad Affari costituzionali Camera

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Parte oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera l iter delle riforme per i poteri speciali per Roma Capitale. La seduta si terrà alle ore 13,15. All esame della commissione ci sono sia una proposta di legge costituzionale a firma Barelli (Forza Italia), sia tre proposte di legge ordinarie, rispettivamente a firma Magi-Fassina, Silvestri (M5S) e De Angelis (Lega). Saranno Annagrazia Calabria (Forza Italia) e Stefano Ceccanti (Partito Democratico) i relatori della proposta di legge costituzionale. Francesco Silvestri (MoVimento 5 Stelle) sarà invece il relatore delle proposte di legge ordinarie.

La sfida dei poteri speciali per Roma merita un impegno comune. Tutte le forze politiche ne sono consapevoli e oggi iniziamo insieme un percorso per affrontare una questione che deve essere nazionale e non locale. Roma deve poter davvero competere con le altre capitali europee. Lo scorso 24 febbraio l Assemblea capitolina e i parlamentari hanno costruito le prime basi per questo lavoro. È tempo di trasformare ordini del giorno e mozioni all unanimità in una forte iniziativa legislativa che renda protagonista Roma. Evitiamo le polemiche, non perdiamo tempo e teniamo fuori la campagna elettorale da questo cammino. Si può arrivare lontano", dice Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

Dopo l incardinamento sarà avviato un ciclo di audizioni che coinvolgeranno la sindaca di Roma, Virginia Raggi e altri esponenti istituzionali di Roma Capitale.

