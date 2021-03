Roma: Meloni, 'riprendere confronto presto, centrodestra avanti per indicare candidato'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Sulla scelta del candidato a sindaco di Roma "ieri ho proposto agli alleati di centrodestra di aggiornare il tavolo della coalizione", per "riprendere le fila di un ragionamento che era avanti. Non credo che avremo difficoltà ad indicare quanto prima il nostro candidato". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa, ricordando che l'indicazione da parte del Pd di Roberto Gualtieri "non è ancora ufficiale". Quindi "non mi pare che siamo particolarmente indietro rispetto agli altri, in ogni caso non ci spaventa nessuno. Appena riusciremo a vederci, e confido che ci vedremo presto, anche noi arriveremo ad una definizione".

