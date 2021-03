Recovery: Gola (Acea), 'pronti a dare il nostro contributo'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Siamo pronti a dare il nostro contributo diretto per quanto riguarda le infrastrutture idriche che sicuramente saranno nel nuovo Pnrr ma anche per quanto riguarda il raddoppio del Peschiera. Siamo pronti a dare il nostro contributo. Va tenuto conto che la nostro strategia ha una visione 'stand alone' e che quindi gli eventuali contributi positivi in più su di noi che potrebbero derivare dal Recovery saranno in aggiunta". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola, rispondendo alle domande degli analisti in occasione della presentazione dei risultati 2020. "Continuiamo il nostro lavoro e riteniamo che potremo svolgere un ruolo molto importante" nell'ambito del recovery plan che sta predisponendo il Governo, sottolinea Gola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA