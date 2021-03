Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "O noi comprimiamo in modo straordinario i tempi che storicamente l'Italia usa per fare le opere oppure noi non vedremo i fondi europei perché non riusciremo a completare le opere nel 2026". Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini durante la sua audizione in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA