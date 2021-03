Recovery: Fornaro, 'priorità cancellazione divario digitale'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "La cancellazione del divario digitale deve essere una delle priorità dell azione del governo nell attuazione del Recovery plan italiano". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e uguali alla Camera.

"La pandemia con il ricorso al lavoro da casa e alla didattica a distanza -spiega- ha messo chiaramente in evidenza inaccettabili differenze tra territori nella qualità delle connessioni. Non è più accettabile che in Italia vi siano territori e cittadini di serie B in materia di connettività, perché questo accresce le diseguaglianze e penalizza in particolare i giovani. Il Recovery sia l occasione per cancellare le differenze nel digitale e mettere tutti nella stessa condizione di partenza per affrontare le sfide della rivoluzione digitale".

