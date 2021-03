Recovery: Draghi, 'lo useremo anche a beneficio Ssn'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Quella del Covid-19 è un'"esperienza ricca di insegnamenti drammatici per quanto riguarda la ricerca. Il governo userà le risorse del Next Generation Eu anche per mettere a sistema i progressi scientifici e tecnologici a beneficio del Sistema sanitario, a beneficio di tutti noi". Così Mario Draghi, intervenendo con un videomessaggio alla cerimonia di premiazione dei 133 ricercatori sostenuti dalla Fondazione Umberto Veronesi.

