Rc Auto: Ivass, in IV trim. prezzo medio di 379 euro (-6,1%)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Nel quarto trimestre del 2020 il prezzo medio effettivo della garanzia r.c. auto è stato di 379 euro, in riduzione del 6,1 per cento su base annua (circa 25 euro). E' quanto emerge dal bollettino statistico Iper dell'Ivass. Il numero di contratti stipulati è cresciuto del 3,2% rispetto al 2019 mentre i 'nuovi rischi', intesi come nuovi veicoli e/o nuovi assicurati, sono diminuiti nello stesso periodo del 4,2%. La riduzione del prezzo medio è più accentuata nel Centro-Sud (Crotone -9,2%; Catanzaro -8,4%; Latina -8,1%) e in alcune provincie del Nord (Bologna -7,3%; Milano -7,1%). E' sceso ancora il differenziale di premio tra Napoli e Aosta, che si attesta a 212 euro; il 23,1 per cento dei contratti stipulati nel 4° trimestre prevede una riduzione del premio legata alla presenza di scatola nera. Il 14,1% dei contratti è stipulato da imprese che si avvalgono di internet/telefono per la sottoscrizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA