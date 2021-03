Razzismo: Pm Roma indaga su estrema destra, coinvolto Nardulli ex Avanguardia Nazionale

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Almeno cinque persone, fra cui Vincenzo Nardulli, ex di Avanguardia Nazionale, movimento politico dichiarato illegale e sciolto in passato, sono indagate dalla Procura di Roma nell ambito di un procedimento sugli ambienti dell estrema destra, che puntano a fare luce sui presunti nuovi avanguardisti . I pm capitolini, che indagano per associazione sovversiva e propaganda e istigazione all odio razziale, nei giorni scorsi hanno disposto diverse perquisizioni.

Nardulli, in concorso con altri sarebbe legato all associazione culturale Socialis che, "congiuntamente alla sigla Comunità Politica di Avanguardia, raccoglie l eredità politica di Avanguardia Nazionale, acquisendone gli scopi e le strategie politiche con valori, già propagandati dal primo movimento, che esplicitamente si richiama all ideologia nazifascista e alla supremazia razziale, etnica e religiosa - si legge nel decreto, citando una informativa della Digos - L associazione Socialis e la Comunità Politica di Avanguardia secondo gli inquirenti - configurerebbero la prosecuzione, sotto nuove denominazioni del medesimo soggetto politico, che attualmente sta svolgendo una serrata attività di reclutamento e formazione ideologica di nuove leve .

