Quirinale: Martina Di Vardo, le poesie su immigrazione e terremoto

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Martina Di Vardo, 17 anni, residente a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, nonostante le difficoltà e i problemi derivati da una malattia, non si è mai persa d'animo. Ha continuato a studiare con una determinazione ammirevole e a manifestare una forte e sincera solidarietà verso il prossimo. A scuola ha ottenuto ottime valutazione ed è stata, per due anni consecutivi, tra le vincitrici del concorso di poesia indetto dalla corale polifonica di Ascoli Piceno. Le sue due composizioni hanno riguardato, la prima il tema dell'immigrazione e la seconda i sentimenti scaturiti dopo il terremoto che ha colpito l Italia centrale.

Ha inoltre lavorato all'allestimento di spettacoli che hanno visto come protagonisti bambini disabili, mostrando sempre particolare sensibilità verso chi si trova in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA