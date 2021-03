Quirinale: Ginevra Scudiero, l'angelo dei farmaci durante il lockdown'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Ginevra Scudiero, 17 anni, residente a Torino, durante l'emergenza Covid-19 ha partecipato attivamente all'organizzazione e al coordinamento di attività della Croce rossa, volte all assistenza e al sostegno delle persone più vulnerabili, attraverso l erogazione di pacchi alimentari e i servizi di pronto spesa e farmaco.

È proprio alla consegna dei farmaci che si è dedicata con maggiore impegno, occupandosi personalmente e con grande dedizione del reperimento di farmaci gratuiti per persone malate indigenti.

Attenta e sensibile a questi aspetti dell emergenza, Ginevra è stata molto utile ai medici di base e ha collaborato con loro, e in rete con altre associazioni, per far sì che anche le persone con maggiori difficoltà economiche potessero ottenere i farmaci di cui avevano bisogno.

