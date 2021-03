Quirinale: Francis Fernando, amico di anziani e disabili, 'tutor' esperto di Dad

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Francis Fernando Chkrawarthige Praveen, 17 anni, residente a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, partecipa a esperienze di aiuto presso l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Sarmeola di Rubano (Padova), dove trovano assistenza più di 500 ospiti portatori di disabilità e anziani. Qui si è distinto per la particolare attitudine all'ascolto delle persone anziane, verso le quali dimostra non solo rispetto ma empatia, essendo capace di valorizzare i loro racconti e le loro esperienze di vita.

È impegnato anche nella Mensa per i poveri della sua parrocchia: in questo servizio non solo è pronto ai lavori più umili, ma si distingue per lo spirito di ospitalità verso le persone che vi si recano, dedicando loro ascolto ed essendo capace di fornire utili suggerimenti agli operatori più adulti al fine di valutare i reali bisogni dei richiedenti aiuto.

Nei mesi del lockdown è stato tra i "facilitatori" della didattica a distanza nella sua classe, dedicando tempo a molti compagni e aiutandoli così a tenersi al passo con i programmi.

