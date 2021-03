Poste: arriva firma digitale remota documenti elettronici con valore legale

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Da oggi per i cittadini che hanno l esigenza di firmare digitalmente i propri documenti elettronici con valore legale è disponibile la nuova Firma Digitale Remota di Poste Italiane, servizio che consente di apporre la propria firma digitale in modo ancora più semplice, ovvero senza l utilizzo di smart card, e con il medesimo valore legale della firma autografa.

La Firma Digitale Remota può essere utilizzata per documenti a valore legale scambiati nei rapporti tra privati cittadini e per le pratiche indirizzate a pubbliche amministrazioni, enti e imprese. Garantisce l identità del sottoscrittore così come l'integrità e non ripudiabilità del documento che non può essere disconosciuto dal firmatario. La Firma Digitale Remota di Poste Italiane è un servizio riconosciuto in Europa ed è in linea con la normativa eIDAS.

I clienti possono attivare il servizio online senza necessità di recarsi in ufficio postale per il riconoscimento, se sono già in possesso dell identità digitale Poste ID abilitato a Spid oppure del nuovo Account di Poste Verificato (profilo forte). Per approfondimenti https://www.poste.it/prodotti/firma-digitale-remota.html Per maggiori informazioni https://www.postenews.it/2020/11/20/il-cliente-al-centro-dellinnovazione-dei-prodotti-e-dei-servizi-di-poste-2/ (in collaborazione con Postenews.it)

