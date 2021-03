Ponte Messina: Margiotta, 'aderito a intergruppo, disegno infrastrutturale si completi con Ponte'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Ho aderito all Intergruppo parlamentare relativo al Ponte sullo stretto di Messina promosso dalla senatrice Gelsomina Vono per dare il mio personale contributo di idee e proposte sull argomento. La Commissione insediata presso il Mit dal ministro Paola De Micheli, costituita da importanti professionalità e personalità, sta lavorando approfonditamente e a mio parere. E' fondamentale valorizzarne l operato". Ad ffermarlo in una nota è il senatore Pd, Salvatore Margiotta, componente della Commissione lavori pubblici, già Sottosegretario alle Infrastrutture del governo Conte bis.

"Ho sempre ritenuto che un grande Paese, e l Italia lo è ,deve avere l ambizione di realizzare infrastrutture che siano gioiello e modello della grande tradizione ingegneristica italiana", sottolinea Margiotta.

Nel Pnrr, aggiunge, "abbiamo previsto l Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, mentre sono in fase di appalto importantissimi interventi in Sicilia. È del tutto evidente che tale disegno infrastrutturale vada completato con il collegamento dell isola alla parte peninsulare del Paese".

© RIPRODUZIONE RISERVATA