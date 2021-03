Petrolio: Aie, con covid calo storico della domanda mondiale

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - I mercati petroliferi mondiali si stanno riequilibrando dopo che la crisi del Covid 19 "ha causato un calo storico della domanda mondiale senza precedenti nel 2020" ma resta alta l'incertezza che sta mettendo alla prova l'industria come mai prima d'ora. E' quanto sostiene l'Aie nel rapporto 'Oil 2021'.

"La crisi del Covid-19 - commenta il direttore esecutivo dell'Aie, Fatih Birol - ha causato un calo storico della domanda mondiale di petrolio, ma non necessariamente duraturo. Raggiungere una transizione ordinata dal petrolio è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici, ma richiederà importanti cambiamenti politici da parte dei governi, nonché cambiamenti comportamentali accelerati. In caso contrario, la domanda globale di petrolio è destinata ad aumentare ogni anno da qui al 2026" .

"L'aumento del telelavoro, un maggiore riciclo e una riduzione dei viaggi d'affari, potrebbero ridurre l'uso di petrolio fino a 5,6 milioni di barili al giorno entro il 2026, il che significherebbe che la domanda globale di petrolio non tornerà mai dove era prima della pandemia", spiega ancora. L'Asia continuerà a dominare la crescita della domanda mondiale di petrolio, rappresentando il 90% dell'aumento tra il 2019 e il 2026 secondo il rapporto dell'Aie. Al contrario, la domanda in molte economie avanzate, dove la proprietà dei veicoli e l'uso di petrolio pro capite sono molto più alti, non dovrebbe tornare ai livelli pre-crisi.

