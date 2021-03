Pd: Zingaretti, 'mi dimetto, ora tutti si assumano proprie responsabilità'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti annuncia via Fb le dimissioni da segretario del Pd. "Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili".

"Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità". (segue)

