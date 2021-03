Pd: Verducci, 'ne serve uno nuovo, grazie a Letta per suo 'manifesto''

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Enrico Letta, e a tutti noi. 'Serve un nuovo Pd' ha detto Letta in discorso molto bello, rilanciando le nostre battaglie. È il discorso di verità che Letta aveva promesso. Lavoro, giovani, donne, diritti, cittadinanza. Grazie ad Enrico Letta per il 'manifesto' messo in campo oggi. Il Pd è nato per questo, per dare voce a chi non ne ha. Festeggeremo la fine della pandemia quando avremo sconfitto ingiustizie e diseguaglianze che l'hanno resa ancora più drammatica". Così il Senatore Francesco Verducci, della Direzione nazionale Pd.

