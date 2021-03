Pd: stasera riunione 'Fianco a Fianco', 'con Letta per contribuire a soluzione unitaria'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Questa sera è previsto un incontro di 'Fianco a Fianco', l'area nata dalla candidatura al congresso Pd di Maurizio Martina, in vista dell'Assemblea di domenica per condividere l'appoggio a Enrico Letta". Si apprende da fonti dell'area.

"Negli scorsi giorni il deputato Matteo Mauri aveva già dichiarato il sostegno a Letta e nelle ultime ore è arrivato anche quello del Capogruppo Graziano Delrio". L adesione di fianco a fianco all ipotesi di candidatura a segretario di Letta viene espressa da fonti parlamentari vicino all area "senza tatticismi esasperati e con l intento di contribuire a una soluzione unitaria coerente con l approccio avuto sempre in questi anni da Fianco a Fianco".

