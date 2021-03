Pd: Simona Marchini, 'con Letta partito intraprenda nuovo corso'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Ho una stima enorme per Enrico Letta e mi auguro che con lui il Pd possa intraprendere un nuovo corso . Così Simona Marchini, intervistata dall Adnkronos, sul nuovo segretario del Partito Democratico, un uomo equilibrato - lo descrive - e colto, che non è poco di questi tempi, stimato all estero, con la saggezza della mediazione .

Sono 40 anni che dico che era cominciata la decadenza nel partito prosegue l attrice che è figlia di un partigiano - Bisogna educare i politici ad avere uno spessore, è ora di acquisire un linguaggio consono ai ruoli e spero che Letta sappia farlo. Tre quarti dell umanità è buttata al macero, ma c è una parte che ha ancora un altra coscienza e un senso civico .

Mi auguro - dice ancora la Marchini - che nel Pd ci sia un risveglio della coscienza su cosa è la sinistra, sui suoi valori strutturali, etici e politici: credo che nel partito ci sia ancora gente con buona volontà anche se con qualche punta di protagonismo patologico .

Oggi - conclude - ci sarebbe bisogno di un comitato di resurrezione nazionale , così come c era il Comitato di liberazione nazionale: questo per fare iniziare un nuovo umanesimo. A cominciare dal Papa, abbiamo messaggi di questo tipo e inviti a riprendere coscienza dei valori .

