Pd: Sala, 'nel partito troppe correnti, contento per Letta'

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Il Pd nazionale sta attraversando un momento difficile e io non avrei propriamente il diritto di dire la mia da 'interno', perché non lo sono, ma Zingaretti paga la scelta del Pd di dare troppo spazio, da troppi anni, alle correnti". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a Repubblica. "Spero che questo momento possa essere superato presto e aggiungo solo che seguirò con interesse l'assemblea nazionale".

Enrico Letta "è un amico -continua- e un suo ruolo attivo in questa fase non potrebbe che farmi piacere, ma, ripeto, non sta a me giudicare la discussione interna al Pd".

Sala, che ha annunciato la sua adesione ai Verdi europei, spiega che "nella mia esperienza personale da sindaco, l'interlocuzione con il Partito democratico è stata sempre positiva e leale. Il Pd milanese è tra i più solidi d'Italia e vanta rappresentanti e militanti competenti e appassionati. In molti territori e amministrazioni locali il partito è forte ed efficiente".

