Pd: Renzi, 'con Letta svolta rispetto a epoca Zingaretti, ma passi da parole a fatti'

Roma, 20 mar. Adnkronos) - "C'è una grande novità con il Pd di Letta, a cui va il mio sincero augurio, che rappresenta un svolta rispetto all'epoca Zingaretti. Mi pare che non ci sia più 'Conte o morte', non ci sia più il proporzionale. Tutto è cambiato in modo molto rapido. Le parole sono interessanti ma sulle parole non è difficile trovarsi, servono fatti. Se davvero si vuole aprire una nuova stagione del riformismo, una primavera del riformismo, passiamo dalle parole ai fatti". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA