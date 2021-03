Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Della comunità del @pdnetwork sono orgoglioso. Ne faccio parte dalla fondazione, per essa ho dato sempre l'anima. Non tollero che sia offesa da un Mattia Santori, che, fiero di non esservi mai stato iscritto, la definisce "tossica". Il partito tutto respinga questi insulti". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini.

