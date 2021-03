Pd: Mirabelli, 'da Letta atto d amore, ora tutti a disposizione come ha fatto lui'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Quella di Enrico Letta è una scelta bella, davvero un atto di amore verso la comunità del Pd, la scelta di chi si mette a disposizione del proprio partito e del proprio Paese è in se di grande valore. Ora mettiamoci tutti a disposizione come Enrico, per fare e dare una mano al Pd, senza chiedere niente e anzi sacrificando qualcosa se serve. È troppo importante ripartire insieme . Così su Facebook Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori del Pd.

