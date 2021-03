Pd: Mauri, 'Letta scelta migliore per rilancio partito'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - La decisione di Enrico Letta di mettersi a disposizione del PD è una scelta di generosità verso l'intera comunità democratica e verso l Italia. Non è semplice farlo in una fase difficile come questa, e ciò dimostra ancora di più il suo valore politico e personale. Letta è la scelta migliore per ripartire e rilanciare il progetto politico del Partito Democratico e affrontare le prossime impegnative sfide". Così Matteo Mauri, deputato Pd e componente dell'area 'Fianco a Fianco'.

