Pd: Marcucci 'questione donne fondamentale ma in tanti luoghi partito al maschile'

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Voglio dire, caro segretario, che in questo gruppo parlamentare crediamo che la questione dell'alternanza di genere sia fondamentale per il nostro partito. Crediamo anche che oltre gli atti simbolici, che pur a volte sono necessari, serva allargare il campo alle prossime elezioni amministrative, si vota in 8 importanti città, ai tanti luoghi dove un Pd declinato troppo al maschile, esercita funzioni di governo, e non ultimo nella cariche apicali del partito, dove per troppi anni le donne non sono state protagoniste". Lo scrive Andrea Marcucci nella lettera a Enrico Letta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA