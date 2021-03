Pd: Mancini, 'Letta segretario fino alle politiche 2023'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Con la scelta di un Segretario con pieno mandato il Partito Democratico si è dato una leadership fino alle elezioni politiche del 2023 e questo è un bene sia per la stabilità del governo Draghi che per la costruzione di una competizione tra schieramenti alternativi dopo la fine dell'emergenza". Così Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico e componente della direzione nazionale, intervenendo su Radio1 nel corso della trasmissione Zapping.

In queste settimane ha proseguito Mancini - si completeranno gli assetti cominciati oggi con la nomina dei due vice segretari e, realisticamente, dopo Pasqua si avvieranno le scelte per le amministrative e le iniziative parlamentari a cominciare dalla conversione del nuovo decreto ristori e sostegni, dove ci aspettiamo attenzione al tema della liquidità per le imprese e le famiglie , ha concluso Mancini.

