Pd: Letta, 'voto ai 16enni è messaggio forte, ragazzi protagonisti'

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Sul voto ai 16enni sono stato sbeffeggiato. Mi hanno detto, li conosci i 16enni? Oltre l'Ipad non vanno. Ma il tema di fondo è, qual e il meccanismo che si mette in campo nel momento in cui dai il voto ai 16enni? Obblighi i ragazzi a porsi un problema, informarsi, si sentono protagonisti e alla fine dai un fortissimo messaggio a loro, quello che la politica si interessa di loro". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv.

