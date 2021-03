Roma, 14 ar (Adnkronos) - Son stati 860 i voti per Enrico Letta segretario del Pd in Assemblea. Lo ha annunciato la presidente Valentina Cuppi. I no sono stati 2 e gli astenuti 4. Presenti alla votazione erano 874 delegati su 1021 aventi diritto.

