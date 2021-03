Pd: Letta riflette, sui social la spinta dei militanti dem

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere", scrive Enrico Letta su Facebook. Un post che sta ricevendo numerosi commenti e la maggior parte spingono l'ex-premier ad accettare. Da "Forza Enrico" a "Abbiamo bisogno di te". Ed ancora: "Una bellissima notizia anche solo perché sei una persona molto per bene. E credimi, di questi tempi non è affatto scontato".

"l tuo ritorno alla guida del Pd potrebbe essere l'unica ragione per tornare a votarlo", scrive un altro utente. "Presidente, è chiaro che la riflessione da parte sua si imponga. È però altrettanto spontaneo che in moltissimi si attenda un suo sì!!!". E un altro: "Presidente lei è una bella persona, è stato un grande Premier, a torto sottovalutato, alla politica italiana farebbe solo bene"

Ma c'è anche chi mette in guardia l'ex-premier: "Caro Enrico valuta approfonditamente. Il Pd è parricida oltre che fratricida!". E un altro avverte: "Attenzione il Pd è un nido di vipere". E ancora: "Non lo fare. Siamo in Quaresima, sarai un agnello sacrificale". Il più definitivo: "Decidi di no Presidente. Decidi di no. Non c'è più niente da salvare in quel Pd".

